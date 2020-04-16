Около 2,5 тысячи человек с коронавирусом скончались за день в США

Как отмечает Университет Джонса Хопкинса, такой суточной смертности раньше не отмечалось ни в стране, ни в мире. Общее число смертей в США превысило 30 тыс. Подтвержденных случаев заражения — более 637 тысяч.
2020-04-16T06:15:00+03:00
2020-04-16T06:44:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:15, 16 апреля 2020
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