Белый дом уже сегодня намерен рекомендовать ряду штатов снять ограничения по коронавирусу.

Как сообщил президент США Дональд Трамп, Штаты прошли пик распространения коронавирусной инфекции. Между тем, США пока остаются самой неблагоприятной с т.з. коронавируса страной мира.
2020-04-16T04:14:00+03:00
2020-04-16T05:04:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:14, 16 апреля 2020
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