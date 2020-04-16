«Новая газета» получила предписание РКН удалить статью о ситуации с коронавирусом в Чечне.

Ведомство сослалось на требование Генпрокуратуры, которая признала сведения, изложенные в публикации, от 12 марта недостоверными. Как сообщила РБК автор материала, спецкор «Новой газеты» Елена Милашина, статья уже удалена. «У нас не было других вариантов», — добавила Милашина.
2020-04-16T04:12:00+03:00
2020-04-16T04:13:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:12, 16 апреля 2020
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