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04:11, 16 апреля 2020

Войсковая часть 55056 ФСБ купит 447 фотоаппаратов для государственных нужд .

Об этом сообщает портал Znak со ссылкой на информацию на сайте госзакупок. Начальная цена тендера превышает 30млн рублей. Самый дорогой фотоаппарат, который необходим спецслужбе, стоит 283 тыс. рублей. Закрытый аукцион планируется провести 28 апреля.



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