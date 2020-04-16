В связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс».

Как передает РИА, такую оценку текущей ситуации на онлайн-совещании с представителями бизнеса дал Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. При этом он отметил, что уже нужно думать не только о том, как преодолеть существующие трудности, но и о выходе на траекторию роста.
2020-04-16T04:09:00+03:00
2020-04-16T04:10:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 16 апреля 2020
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