В связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс».

Как передает РИА, такую оценку текущей ситуации на онлайн-совещании с представителями бизнеса дал Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. При этом он отметил, что уже нужно думать не только о том, как преодолеть существующие трудности, но и о выходе на траекторию роста.