Два вывозных рейса для россиян отложены на неопределенное время.

Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на Минкомсвязи, речь идет о рейсах Дели—Москва и Тель-Авив-Москва, запланированных на 19 и 20 апреля соответственно. Причины не уточняются. С 6 апреля Россия возобновила вывоз своих граждан из других стран. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, примерно 35 тысяч россиян за рубежом ожидают возможности вернуться на родину.