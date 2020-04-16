Два вывозных рейса для россиян отложены на неопределенное время.

Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на Минкомсвязи, речь идет о рейсах Дели—Москва и Тель-Авив-Москва, запланированных на 19 и 20 апреля соответственно. Причины не уточняются. С 6 апреля Россия возобновила вывоз своих граждан из других стран. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, примерно 35 тысяч россиян за рубежом ожидают возможности вернуться на родину.
2020-04-16T04:08:00+03:00
2020-04-16T04:09:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 16 апреля 2020
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