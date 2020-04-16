Россия в феврале нарастила вложения в госдолг США на 19% — почти до $13 млрд.

Это следует из отчетности американского Минфина. В ней отмечается, что Россия увеличивает вложения в американские гособлигации второй месяц подряд, вернувшись к постепенному наращиванию объемов вложений после сокращения в декабре 2019 года. Между тем, в тридцатку крупнейших держателей американского госдолга Россия не входит.