США предоставят России и другим странам аппараты ИВЛ, как только наладят собственное производство

. Это пообещал президент Дональд Трамп. По его словам, «в Москве сложные времена». Он также уточнил, что США готовы направить медицинское оборудование в в Италию, Испанию и Францию. Ранее власти России сами отправили в США груз медицинских принадлежностей, включая аппараты ИВЛ. В настоящее время американские компании налаживают масштабный выпуск собственных аппаратов. Чтобы стимулировать процесс, Трамп задействовал закон о производстве военного времени.