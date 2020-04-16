США предоставят России и другим странам аппараты ИВЛ, как только наладят собственное производство

. Это пообещал президент Дональд Трамп. По его словам, «в Москве сложные времена». Он также уточнил, что США готовы направить медицинское оборудование в в Италию, Испанию и Францию. Ранее власти России сами отправили в США груз медицинских принадлежностей, включая аппараты ИВЛ. В настоящее время американские компании налаживают масштабный выпуск собственных аппаратов. Чтобы стимулировать процесс, Трамп задействовал закон о производстве военного времени.
2020-04-16T03:11:00+03:00
2020-04-16T04:04:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 16 апреля 2020
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