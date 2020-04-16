В Японии задержали крупнейшую в истории страны партию кокаина весом 700 кг.

Как передает агентство — Киодо, наркотики были обнаружены на судне, которое стояло в порту Иокогамы. Запрещенные веществ были спрятаны среди ящиков для бананов. Экипаж свою причастность к провозу кокаина отрицает. Откуда именно судно прибыло в Японию, не сообщается. Полиция предполагает, что к транспортировке причастна крупная международная группа контрабандистов. В октябре прошлого года в японском порту Кобе была арестована партия кокаина весом 400 кг.