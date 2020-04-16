В Японии задержали крупнейшую в истории страны партию кокаина весом 700 кг.

Как передает агентство — Киодо, наркотики были обнаружены на судне, которое стояло в порту Иокогамы. Запрещенные веществ были спрятаны среди ящиков для бананов. Экипаж свою причастность к провозу кокаина отрицает. Откуда именно судно прибыло в Японию, не сообщается. Полиция предполагает, что к транспортировке причастна крупная международная группа контрабандистов. В октябре прошлого года в японском порту Кобе была арестована партия кокаина весом 400 кг.
2020-04-16T03:10:00+03:00
2020-04-16T03:11:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 16 апреля 2020
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