Этой ночью истек мандат спикера кнессета на формирование израильского правительства.

Страна оказалась на пороге уже четвертых подряд досрочных выборов. За двое суток, данных лидеру блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу договориться о составе кабмина не удалось. Источники телеканала Channel 12 news полагают, что ИО премьера, лидер партии «Ликуд» Беньямин Нетаньяху не заинтересован в заключении сделки. Недавний опрос показал, что «Ликуд» на новых выборах может получить явное большинство.
2020-04-16T03:09:00+03:00
2020-04-16T03:09:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 16 апреля 2020
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