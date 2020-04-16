Этой ночью истек мандат спикера кнессета на формирование израильского правительства.

Страна оказалась на пороге уже четвертых подряд досрочных выборов. За двое суток, данных лидеру блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу договориться о составе кабмина не удалось. Источники телеканала Channel 12 news полагают, что ИО премьера, лидер партии «Ликуд» Беньямин Нетаньяху не заинтересован в заключении сделки. Недавний опрос показал, что «Ликуд» на новых выборах может получить явное большинство.