МВФ одобрил механизм краткосрочной ликвидности для стран-членов.

Как рассказала директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, механизм представляет собой возобновляемые гарантии для стран-участниц, имеющих очень крепкую политику и фундаментальные основы экономики и нуждающихся в краткосрочной умеренной поддержке платежного баланса. В этих случаях механизм будет предоставлять возобновляемый доступ до 145% квоты. Механизм, как утверждают в МВФ, призван укрепить глобальную сеть финансовой безопасности в рамках реагирования на COVID-19.
2020-04-16T03:07:00+03:00
2020-04-16T03:08:46+03:00
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03:07, 16 апреля 2020
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