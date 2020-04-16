МВФ одобрил механизм краткосрочной ликвидности для стран-членов.

Как рассказала директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, механизм представляет собой возобновляемые гарантии для стран-участниц, имеющих очень крепкую политику и фундаментальные основы экономики и нуждающихся в краткосрочной умеренной поддержке платежного баланса. В этих случаях механизм будет предоставлять возобновляемый доступ до 145% квоты. Механизм, как утверждают в МВФ, призван укрепить глобальную сеть финансовой безопасности в рамках реагирования на COVID-19.