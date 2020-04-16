Со следующей недели в Германии частично отменят карантинные меры.

Как сообщила Канцлер Германии Ангела Меркель, в борьбе с распространением коронавирусной инфекции есть некоторый прогресс, но это не повод для ослабления бдительности.

Открыть предполагается магазины площадью не больше 800 кв. м, веломагазины и книжные. С 4 мая должно возобновиться обучение в школах. Вновь заработают парикмахерские. Меркель подчеркнула, что полного возвращение к нормальной жизни можно ожидать только через несколько недель или месяцев.