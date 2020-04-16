На сегодняшний день в мире коронавирусная инфекция выявлена более чем у двух миллионов человек.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваний, умерли 128 тысяч заболевших. Больше всего инфицированных COVID-19 в США (610 тысяч). В Штатах больше всего и умерших — 26 тысяч. В России заболевших около 22,5 тыс. Умерли — 198.
2020-04-16T03:05:00+03:00
2020-04-16T03:06:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 16 апреля 2020
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