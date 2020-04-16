США готовы предоставить России аппараты ИВЛ в качестве помощи в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. «Мне кажется, России понадобятся аппараты искусственной вентиляции легких. Им сейчас трудно в Москве. Мы им поможем», — заявил американский лидер. Ранее Россия сама направила в США груз медицинских

принадлежностей, включающий аппараты ИВЛ.