Более 12 тысяч водителей за последние четыре дня не пропустили в Москву.

Как рассказал ТАСС источник в оперативных службах, все они нарушили режим изоляции, многие из машин были с региональными номерными знаками. Накануне на всех въездах в Москву в соответствии с указом Сергея Собянина сотрудники ГИБДД начали проверять электронные пропуска у водителей машин и их пассажиров. Из-за этого утром образовались километровые пробки.
2020-04-16T02:16:00+03:00
2020-04-16T03:03:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:16, 16 апреля 2020
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