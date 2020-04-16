Более 12 тысяч водителей за последние четыре дня не пропустили в Москву.

Как рассказал ТАСС источник в оперативных службах, все они нарушили режим изоляции, многие из машин были с региональными номерными знаками. Накануне на всех въездах в Москву в соответствии с указом Сергея Собянина сотрудники ГИБДД начали проверять электронные пропуска у водителей машин и их пассажиров. Из-за этого утром образовались километровые пробки.