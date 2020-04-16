Россия испытала противоспутниковую ракету с прямым выведением на орбиту.

Об этом сообщил глава Космического командования США генерал Джон Реймонд. По его словам, это вызов интересам США в околоземном пространстве. При этом он заверил, что Космическое командование следило за испытанием, и что Штаты готовы к сдерживанию агрессии в космосе. Генерал утверждает, что российская система способна уничтожать спутники на низкой орбите. Ни в МИДе, ни в МО России эти заявления пока не комментировали.
2020-04-16T02:12:00+03:00
2020-04-16T02:14:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 16 апреля 2020
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