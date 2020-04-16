Экс-руководитель дирекции спортивных и зрелищных мероприятий мэрии Москвы получил новое назначение.

После провального турнира по киберспорту Александр Полинский возглавил управление по организации и проведению спортивных мероприятий минспорта. В интервью РИА он заявил, что приказ министра подписан. Чиновник ушел из правительства Москвы в июне после скандального киберспортивного турнира FIFA в Москве. Правительство города потратило на него 37 млн. руб., а онлайн-трансляцию смотрели максимум 136 человек, общее число просмотров не превысило и 1,5 тысяч. Полинский тогда объяснял это отсутствием интереса к киберспорту в России.
2020-04-16T02:11:00+03:00
2020-04-16T02:12:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 16 апреля 2020
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