Выездной туризм в России вернется к докризисным объемам не ранее середины следующего года.

Как передает РБК, об этом глава Ростуризма Зарина Догузова доложила зампреду правительства Дмитрию Чернышенко. По ее расчетам, к концу первого полугодия совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составит около 1,5 трлн рублей. Под угрозой увольнения или ухода неоплачиваемый отпуск оказались более 1,6 млн сотрудников отрасли. Общую численность работников в сфере туризма Федеральное агентство оценивает в 2,5 млн, с учетом смежных отраслей — в 7 млн.