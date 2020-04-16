Ряд госучреждений в Москве игнорирует запрет Собянина на любые закупки, кроме неотложных.

По сведениям ВВС, ГБУ «Жилищник района Нагатинский Затон» объявило аукцион на монтаж большой надписи «Нагатинский Затон» на площади возле метро «Коломенская» за 1 млн. руб. В Черемушках закупают уличные урны: 360 обычных и 100 — для собачьих фекалий. В Крылатском решили приобрести оборудование для детских и спортивных площадок. «Жилищник района Некрасовка» заключил контракт на ремонт сквера на 1-й Вольской улице по программе «Мой район». ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» подписало договор на проект по созданию прогулочной зоны «Бибирево life» за 7,5 миллионов рублей.