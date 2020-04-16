Проверять пропуска в общественном транспорте Москвы будут через карты «Тройка» и «Стрелка» или соцкарты

. Именно их будет использовать автоматизированная система, над схемой которой обещал подумать мэр Сергей Собянин. В пресс-службе департамента транспорта уточнили, что автоматизированная система будет вводиться поэтапно, а проверки в общественном транспорте и метро будут проводить не полицейские, а контролеры.