Проверять пропуска в общественном транспорте Москвы будут через карты «Тройка» и «Стрелка» или соцкарты

. Именно их будет использовать автоматизированная система, над схемой которой обещал подумать мэр Сергей Собянин. В пресс-службе департамента транспорта уточнили, что автоматизированная система будет вводиться поэтапно, а проверки в общественном транспорте и метро будут проводить не полицейские, а контролеры.
2020-04-16T02:06:00+03:00
2020-04-16T02:08:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 16 апреля 2020
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