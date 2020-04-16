Дональд Трамп утверждает, что США прошли пик заболеваемости от коронавируса.

По его словам, некоторые штаты США могут снять карантин еще до 1 мая. Уже сегодня Трамп представит им рекомендации по активизации экономической деятельности. При этом президент США назвал трагедией то, что многие страны выполняли рекомендации ВОЗ и не сразу закрыли свои границы для граждан Китая. Во вторник Трамп поручил своей администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ и обвинил организацию в сокрытии истинных данных о масштабе пандемии.
2020-04-16T01:13:00+03:00
2020-04-16T02:06:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:13, 16 апреля 2020
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