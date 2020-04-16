Спортсменов в США будут проверять на допинг онлайн.

Как пишет The New York Times, из-за жестких правил изоляции специалисты не смогут лично наведаться к каждому спортсмену, поэтому не исключено, что наборы для тестирования будут присылать по почте, после чего каждый спортсмен будет на камеру брать у себя анализы крови и мочи. Во втором случае достаточно будет показать только результат. При этом необходимо зафиксировать на камеру, что в помещении нет других людей.