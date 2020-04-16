На единственном французском авианосце «Шарль де Голль» выявили коронавирус.

Заражены почти 700 членов экипажей самого авианосца и сопровождающего его фрегата «Шевалье Поль». Авианосная группа вернулась в порт Тулона досрочно 12 апреля. Последний раз перед этим корабли заходили в порт 15 марта. Коронавирусную инфекцию на борту «Шарля де Голля» заподозрили 8 апреля. Госпитализированы более 30-ти моряков.
2020-04-16T01:09:00+03:00
2020-04-16T01:11:16+03:00
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01:09, 16 апреля 2020
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