На единственном французском авианосце «Шарль де Голль» выявили коронавирус.

Заражены почти 700 членов экипажей самого авианосца и сопровождающего его фрегата «Шевалье Поль». Авианосная группа вернулась в порт Тулона досрочно 12 апреля. Последний раз перед этим корабли заходили в порт 15 марта. Коронавирусную инфекцию на борту «Шарля де Голля» заподозрили 8 апреля. Госпитализированы более 30-ти моряков.