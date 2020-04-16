Уголовное дело в отношении бывшего замминистра культуры Григория Пирумова передано в суд в Петербурге

. Экс-чиновник обвиняется в особо крупном мошенничестве, создании преступного сообщества и легализации денежных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа. Вместе с Пирумовым по этому же делу проходят еще четверо обвиняемых. Как передает ТАСС, к производству уголовное дело пока не принято.
2020-04-16T01:08:00+03:00
2020-04-16T01:09:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 16 апреля 2020
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