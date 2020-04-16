Уголовное дело в отношении бывшего замминистра культуры Григория Пирумова передано в суд в Петербурге

. Экс-чиновник обвиняется в особо крупном мошенничестве, создании преступного сообщества и легализации денежных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа. Вместе с Пирумовым по этому же делу проходят еще четверо обвиняемых. Как передает ТАСС, к производству уголовное дело пока не принято.