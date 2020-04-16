В Кремле принято решение перенести парад Победы на более позднюю дату.

По сведениям РБК, официальное об этом будет объявлено на этой неделе. Ожидается, что с соответствующим заявлением может выступить Владимир Путин. По словам одного из источников издания, о переносе может быть объявлено уже сегодня, на заседании Совбеза.
2020-04-16T01:06:00+03:00
2020-04-16T01:07:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 16 апреля 2020
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