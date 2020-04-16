Власти Смоленской области ввели карантин в Вязьме до 30 апреля.

В одном из городских интернатов для престарелых и инвалидов выявлено 83 случая заражения коронавирусной инфекцией. Предположительно, источником заражения является один из сотрудников дома престарелых, в котором от коронавируса уже умер один из пациентов.
2020-04-16T01:05:00+03:00
2020-04-16T01:06:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 16 апреля 2020
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