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01:04, 16 апреля 2020

Около двух тысяч жителей Москвы оштрафовали в среду за нарушение режима изоляции.

Как рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, граждане вышли из дома «без уважительной причины. Как отмечает ИФ, Данчиков не уточнил, о каких суммах штрафов идет речь, и по каким статьям КоАП составлялись протоколы (московский закон разрешает штрафовать на четыре тысячи рублей, федеральный — минимум на 15 тысяч.



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