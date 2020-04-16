Около двух тысяч жителей Москвы оштрафовали в среду за нарушение режима изоляции.

Как рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, граждане вышли из дома «без уважительной причины. Как отмечает ИФ, Данчиков не уточнил, о каких суммах штрафов идет речь, и по каким статьям КоАП составлялись протоколы (московский закон разрешает штрафовать на четыре тысячи рублей, федеральный — минимум на 15 тысяч.
2020-04-16T01:04:00+03:00
2020-04-16T01:05:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 16 апреля 2020
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