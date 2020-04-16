В Москве скончались еще семь пациентов с положительным тестом на коронавирус

Как сообщает столичный оперативный штаб, умершим было от 36 до 86 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания. Таким образом, на сегодняшний день в Москве число жертв коронавируса достигло 113-ти.
2020-04-16T06:15:00+03:00
2020-04-16T06:43:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:15, 16 апреля 2020
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