Правительство сегодня может представить второй пакет антикризисных мер

Больше всего денег будет выделено на поддержку системообразующих предприятий.

На второй пакет антикризисных мер правительство потратит около триллиона рублей. Публично его могут представить уже сегодня, рассказали три источника издания Forbes. Чуть больше половины суммы пойдет на общие меры поддержки экономики, включая субсидирование кредитов системообразующих предприятий и госгарантии. Секторальную помощь получат сферы строительства, авиаперевозок, автомобильной и легкой промышленности. Кроме того, федеральный бюджет возьмет на себя частичное финансирование программ развития регионов. Предусмотрены и ряд других статей расходов, включая меры социальной поддержки – на них может уйти около 300 миллиардов рублей. На помощь малому и среднему бизнесу планируется выделить сравнительно немного денег – чуть больше 100 миллиардов рублей. Их потратят на отсрочку по уплате страховых взносов и расширение перечня пострадавших отраслей. Часть этих мер накануне анонсировал российский президент Владимир Путин.

Между тем, по оценкам МВФ, спад российской экономики в этом году превысит 5 процентов.