Российские аптеки смогут продавать тканевые маски. Они будут многоразовыми и трехслойными, так что их можно будет вновь использовать после стирки и проглаживания, — объявили сегодня в Минпромторге. Такие маски надо менять каждые 4-6 часов. Ведомство уже разработало и зарегистрировало необходимые технические условия производства.