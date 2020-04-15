Российские аптеки смогут продавать тканевые маски. Они будут многоразовыми и трехслойными, так что их можно будет вновь использовать после стирки и проглаживания, — объявили сегодня в Минпромторге. Такие маски надо менять каждые 4-6 часов. Ведомство уже разработало и зарегистрировало необходимые технические условия производства.
2020-04-15T23:03:00+03:00
2020-04-15T23:06:36+03:00
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23:03, 15 апреля 2020
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