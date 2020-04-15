Следственный комитет направил в прокуратуру дело о катастрофе самолета SSJ100 в «Шереметьево»

Следственный комитет направил в прокуратуру дело о катастрофе самолета SSJ100 в аэропорту «Шереметьево». Обвиняемым здесь является командир воздушного судна Денис Евдокимов. Он проходит по статье о нарушении правил безопасности полетов, которое повлекло смерть двух и более лиц. Авария произошла в начале мая. В самолет, который вылетел рейсом в Мурманск, попала молния, после чего он вернулся в аэропорт, при жесткой посадке воздушное судно загорелось, погибли 40 пассажиров и один член экипажа.
2020-04-15T23:02:00+03:00
2020-04-15T23:06:18+03:00
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23:02, 15 апреля 2020
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