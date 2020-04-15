Электронные браслеты на инфицированных коронавирусом в Мурманской области будут надевать добровольно, — заверяют власти. Всего они планируют закупить около 2 тысяч таких приборов, — объявил глава региона Андрей Чибис. Специальные браслеты будут предлагать тем заболевшим, кто переносит коронавирус легко и без симптомов. По мнению губернатора, эта система позволит не загружать больничные койки, которые активно разворачивают для заболевших в тяжелом состоянии и средней тяжести.