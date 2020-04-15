Московские власти выделили 7 миллиардов рублей на поддержку горожан, которые потеряли работу. Об этом сегодня сказали в столичном оперативном штабе по экономическим вопросам. Для того, чтобы получить помощь, необходимо встать на биржу труда в интернете и оставить все необходимые реквизиты, — добавили в городской администрации. Там напомнили также, что в Москве действуют меры поддержки для пенсионеров, семей с детьми, малого и среднего бизнеса.
2020-04-15T23:02:00+03:00
2020-04-15T23:05:15+03:00
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23:02, 15 апреля 2020
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