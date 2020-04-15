Минтруд за неделю получил более 180 тысяч заявлений о пособиях по безработице. Уровень занятости с начала года снизился более чем на 6% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков.

Ранее в ведомстве сообщили о введении электронного порядка регистрации безработных, процедура занимает 10 дней.