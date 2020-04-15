Оперштаб: В Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 7 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Среди умерших — пациенты от 36 до 86 лет. У 36-летнего пациента болезнь протекала в тяжелой форме, у него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, онкология. Об этом сообщает столичный Оперативный штаб.