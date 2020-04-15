Концертный зал в Нидерландах, где должен был пройти конкурс «Евровидение» в этом году, стал госпиталем. На территории культурного центра Ahoy разместят 680 больничных коек, передает агентство Reuters. Перепрофилирование было проведено за две недели, уже с понедельника центр начнет принимать пациентов. Сюда будут поступать те пациенты, которые не нуждаются в госпитализации. В Нидерландах число инфицированных коронавирусом достигло 28 000 человек, 3100 заболевших умерли.