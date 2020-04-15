Власти Украины и сепаратисты в Донбассе планируют завтра провести обмен пленными. Он пройдет по формуле «8 на 10», говорят представители самопровозглашенной ДНР. В другой непризнанной республике. ЛНР, добавили, что также согласовали на четверг обмен. В Луганске настаивают, что выполнили необходимые требования, у них обмен будет проходить по формуле «11 на 8».
2020-04-15T22:31:00+03:00
2020-04-15T22:32:00+03:00
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22:31, 15 апреля 2020
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