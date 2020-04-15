Власти Украины и сепаратисты в Донбассе планируют завтра провести обмен пленными. Он пройдет по формуле «8 на 10», говорят представители самопровозглашенной ДНР. В другой непризнанной республике. ЛНР, добавили, что также согласовали на четверг обмен. В Луганске настаивают, что выполнили необходимые требования, у них обмен будет проходить по формуле «11 на 8».