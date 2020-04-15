Мэрия Москвы временно отказалась от закупок на 13 млрд для мероприятий по благоустройству. В столичном руководстве сказали, что сейчас совсем другие приоритеты. Планы по закупкам на эти цели были подготовлены еще в декабре, добавили там. В мэрии также сказали, что кроме аварийных работ и дезинфекции улиц и дворов, другие работы по благоустройству приостановлены с конца прошлой недели. Ранее ряд изданий обратили внимание, что столичная администрация на фоне введения ограничений в городе собирается закупить бордюров почти на 16,5, млрд. рублей.
2020-04-15T22:30:00+03:00
2020-04-15T22:31:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2625834-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:30, 15 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Стабилизационные кредиты и снижение процентных ставок. Третий пакет поддержки бизнеса Отсрочку до 31 декабря 2020 г. уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 г. по налогу на имущество организаций и земельному налогу получат кинотеатры, организации допобразования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций…