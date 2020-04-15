Мэрия Москвы временно отказалась от закупок на 13 млрд для мероприятий по благоустройству. В столичном руководстве сказали, что сейчас совсем другие приоритеты. Планы по закупкам на эти цели были подготовлены еще в декабре, добавили там. В мэрии также сказали, что кроме аварийных работ и дезинфекции улиц и дворов, другие работы по благоустройству приостановлены с конца прошлой недели. Ранее ряд изданий обратили внимание, что столичная администрация на фоне введения ограничений в городе собирается закупить бордюров почти на 16,5, млрд. рублей.