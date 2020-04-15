Житель Москвы выстрелил из охотничьего ружья в своего знакомого. Нападавший уже задержан, сказали агентству «Интерфакс» в столичном управлении МВД. Инцидент произошел на Окской улице, на востоке столицы. Пострадавший госпитализирован, у него ранение в ногу. О причине конфликта не сообщается.
2020-04-15T22:30:00+03:00
2020-04-15T22:31:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 15 апреля 2020
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