Житель Москвы выстрелил из охотничьего ружья в своего знакомого. Нападавший уже задержан, сказали агентству «Интерфакс» в столичном управлении МВД. Инцидент произошел на Окской улице, на востоке столицы. Пострадавший госпитализирован, у него ранение в ногу. О причине конфликта не сообщается.