«Интерфакс»: Кремль уже принял решение перенести парад Победы

Кремль уже принял решение перенести парад Победы, утверждает агентство «Интерфакс». По словам его источника в администрации президента, об этом могут объявить уже завтра. Ранее с просьбой о переносе праздничных мероприятий с 9 мая на позднюю дату к президенту Владимиру Путину обратились ветеранские организации. Они ссылаются на непростую ситуацию вокруг распространения коронавируса. По словам представителей этих структур, Парад Победы можно провести либо 24 июня, в память о параде в 1945 году, либо 3 сентября, дату, на которую Госдума назначила памятную дату в честь окончания Второй мировой войны.
2020-04-15T22:06:00+03:00
2020-04-15T22:06:41+03:00
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22:06, 15 апреля 2020
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