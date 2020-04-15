Работники больницы в Новосибирской области пожаловались на то, что за свой счет ремонтируют машины «Скорой помощи». А также сами покупают бензин. Администрация не выделяет деньги на жизненно необходимые вещи, а коллектив находится под постоянным психологическим давлением, сказала в видеообращении к главе региона врач-инфекционист Елена Черемискина. Она также пожаловалась на нехватку необходимых для лечения пациентов аппаратов.

О реакции региональной администрации пока не сообщается.