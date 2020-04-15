Столичные власти намерены проверять цифровые пропуска в общественном транспорте автоматически. В мэрии объявили о таких планах на фоне очередей, возникших сегодня на многих станциях метро.

Проверка пропусков будет проходить через транспортные карты «Тройка» и «Стрелка» или через социальные карты, сообщили в Дептрансе. Там надеются, что это позволит сохранить социальную дистанцию между людьми в период пандемии коронавируса. Автоматизированную систему в ведомстве пообещали вводить поэтапно. При этом там пояснили, что до ее утверждения цифровые коды на городском транспорте проверяют не полицейские, а контроллеры. В мэрии, в свою очередь, пояснили, что в ходе проверки электронных пропусков силовиками москвичи смогут попросить их перепроверить код, если на одном из устройств он отображается как недействительный.

Между тем сегодня утром пропуска у москвичей проверялись в массовом порядке. Это привело к длинным очередям в вестибюлях метро, где проверкой занимались полицейские. Как следует из появившихся сегодня в соцсетях фотографий и видеозаписей, многие подземные переходы были переполнены пассажирами. Также пробки длиной в несколько километров образовались на въезде в Москву, где у водителей также проверяли пропуска.

Пропускной режим в Москве начал действовать с сегодняшнего дня. Он был объявлен властями в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Согласно последним данным, с начала пандемии в столице было выявлено почти 15 тысяч случаев.