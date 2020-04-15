«Новая газета» была вынуждена убрать статью Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне. Претензии к публикации возникли у Генпрокуратуры. Однако ведомство не объяснило, какие именно факты в этом материалы оно признает недостоверными, сказала «Эху» пресс-секретарь газеты Надежда Прусенкова.

Редакция призывает также и чеченские власти объяснить, что именно в материале вызвало недовольство, добавила Надежда Прусенкова.

На днях с критикой в адрес издания выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов сказал в эфире «Эха», что они предлагали чеченскому руководству прислать официальный ответ, чтобы разместить его в публикации.