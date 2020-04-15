Нефть этим вечером немного отыграла свое падение

Цена на сорт Brent поднялась выше 28 долларов за баррель. Ранее она опускалась почти до 27 долларов. Котировки упали после публикации отчета Международного энергетического агентства. Его авторы считают, что спрос на нефть в мире в этом году снизится из-за распространения коронавируса на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки. При этом в апреле, по оценке специалистов, он может упасть до уровня 1995 года.
2020-04-15T21:32:00+03:00
2020-04-15T21:32:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2625814-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:32, 15 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Стабилизационные кредиты и снижение процентных ставок. Третий пакет поддержки бизнеса Отсрочку до 31 декабря 2020 г. уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 г. по налогу на имущество организаций и земельному налогу получат кинотеатры, организации допобразования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций…