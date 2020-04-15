Московская мэрия пока не собирается вводить автоматическую видеофиксацию людей без пропусков на машинах. В столичном руководстве пояснили агентству РИА «Новости», что для этого нет соответствующих распоряжений. Пока что в автоматическом режиме работает только контроль за гражданами, которые болеют коронавирусом в легкой форме, и их близкими родственниками, которые обязаны находиться на домашнем лечении в Москве. Ранее газета «Коммерсантъ» написала со ссылкой на источник в мэрии, что власти собираются подключить дорожные камеры к борьбе с нарушителями режима изоляции.