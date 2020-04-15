Мосгорсуд не стал рассматривать жалобы на арест бывших полицейских по делу Ивана Голунова

Мосгорсуд не стал рассматривать жалобы на арест бывших полицейских по делу журналиста Ивана Голунова. Материалы возвращены в суд первой инстанции, сказал агентству ТАСС адвокат корреспондента интернет-издания «Медуза» Сергей Бадамшин. В Мосгорсуде объяснили решение необходимостью защите подать замечания на протокол судебного заседания Басманного районного суда.

В начале года по делу Голунова были арестованы пятеро бывших полицейских УВД по ЗАО Москвы. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.