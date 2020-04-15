Главным тренером уральского хоккейного клуба «Автомобилист» стал фигурант скандала вокруг расистских высказываний

Канадский специалист Билл Питерс ранее тренировал канадский клуб «Калгари». Его уволили после того, как темнокожий хоккеист Аким Алиу пожаловался на оскорбления со стороны наставника, которые Питерс допустил 10 лет назад. В нынешнем сезоне, который завершился досрочно из-за пандемии коронавируса, «Автомобилист» стал четвертым в таблице Восточной конференции КХЛ.