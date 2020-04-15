Экспортная пошлина на нефть в России с мая понизится в 7,5 раз. Об этом объявили в министерстве финансов. По данным ведомства, средняя цена на сорт марки Urals за месяц снизилась более чем в два раза. Ранее в министерстве финансов рассказали, что из-за падения цен на нефть в марте российский бюджет недополучил 22 млрд рублей.
2020-04-15T21:02:00+03:00
2020-04-15T21:05:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 15 апреля 2020
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