Экспортная пошлина на нефть в России с мая понизится в 7,5 раз. Об этом объявили в министерстве финансов. По данным ведомства, средняя цена на сорт марки Urals за месяц снизилась более чем в два раза. Ранее в министерстве финансов рассказали, что из-за падения цен на нефть в марте российский бюджет недополучил 22 млрд рублей.