В Крыму по подозрению в госизмене задержана российская военнослужащая. Она, как утверждают представители ФСБ, работала на украинскую разведку. И передавала информацию, которая является государственной тайной. Суд по ходатайству следствия отправил ее под домашний арест. Также спецслужба отчиталась о задержании гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже.