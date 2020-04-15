В Крыму по подозрению в госизмене задержана российская военнослужащая. Она, как утверждают представители ФСБ, работала на украинскую разведку. И передавала информацию, которая является государственной тайной. Суд по ходатайству следствия отправил ее под домашний арест. Также спецслужба отчиталась о задержании гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже.
2020-04-15T21:02:00+03:00
2020-04-15T21:04:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 15 апреля 2020
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