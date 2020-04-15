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21:02, 15 апреля 2020

В Крыму по подозрению в госизмене задержана российская военнослужащая

В Крыму по подозрению в госизмене задержана российская военнослужащая. Она, как утверждают представители ФСБ, работала на украинскую разведку. И передавала информацию, которая является государственной тайной. Суд по ходатайству следствия отправил ее под домашний арест. Также спецслужба отчиталась о задержании гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже.



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