В Вязьме Смоленской области скончался один из постояльцев дома престарелых, где произошла вспышка коронавируса. У 74-летнего пенсионера был подтвержденный анализ на инфекцию, сказали агентству ТАСС в областной администрации. По данным на сегодняшний день число заразившихся в том в интернате выросло на 49 и достигло 83. Первым коронавирус был подтвержден у сотрудника дома престарелых.
2020-04-15T21:01:00+03:00
2020-04-15T21:04:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2625800-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:01, 15 апреля 2020
Загрузка комментариев...