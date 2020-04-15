В Вязьме Смоленской области скончался один из постояльцев дома престарелых, где произошла вспышка коронавируса. У 74-летнего пенсионера был подтвержденный анализ на инфекцию, сказали агентству ТАСС в областной администрации. По данным на сегодняшний день число заразившихся в том в интернате выросло на 49 и достигло 83. Первым коронавирус был подтвержден у сотрудника дома престарелых.